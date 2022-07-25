МИД Китая приветствовал достигнутую в Стамбуле «продуктовую сделку»
- AP
- © Vadim Savitsky, Russian Defense Ministry Press Service
Об этом он сказал в ходе брифинга.
«Китай приветствует соответствующее соглашение», — цитирует его РИА Новости.
Также в Пекине поддержали позитивную роль ООН в данном процессе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписаны два документа, которые нацелены на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Первый документ является меморандумом, который предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
Также в соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создаётся совместный четырёхсторонний координационный центр по вопросу вывоза украинского зерна.