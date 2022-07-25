Вице-президент США Харрис назвала ежедневные беременности женщин серьёзной проблемой

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Вице-президент США Камалла Харрис назвала ежедневные беременности женщин серьёзной проблемой. Видео выступления Харрис опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.
Вице-президент США Харрис назвала ежедневные беременности женщин серьёзной проблемой
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом она сказала в ходе выступления на тему абортов.

«Послушайте, женщины беременеют в Америке каждый день, и это серьёзная проблема», — сказала она. 

По её словам, властям необходимо действовать быстро в текущей ситуации, чтобы вернуть «защитные меры» для женщин, столкнувшихся с «риском» из-за решения суда, отменившего конституционные гарантии прав на аборты.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев, протестующих из-за решения Верховного суда страны, который отменил конституционные гарантии прав на аборты, продолжать проводить демонстрации.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

После этого в США начались демонстрации в знак протеста против данного решения.

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