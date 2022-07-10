Байден призвал американцев продолжать митинговать из-за решения Верховного суда об абортах

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Президент США Джо Байден призвал американцев, протестующих из-за решения Верховного суда страны, который отменил конституционные гарантии прав на аборты, продолжать проводить демонстрации.
Байден призвал американцев продолжать митинговать из-за решения Верховного суда об абортах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Продолжайте выражать протест и выражать свою точку зрения. Это действительно крайне важно», — заявил он.

Таким образом Байден ответил на вопрос, что он может сказать протестующим.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

После этого в США начались демонстрации в знак протеста против данного решения.

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