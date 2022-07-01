Байден признал бессилие конгресса в вопросе права на аборты

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден признал, что конгресс бессилен перед процедурой проведения закона о праве на аборты.
Байден признал бессилие конгресса в вопросе права на аборты
  • AP

По его словам, принятие законопроекта могут сорвать республиканцы через филибастер — тактику затягивания дебатов длинными выступлениями.

«Как я сказал вчера, филибастер не должен стоять на пути. Но сейчас у нас нет голосов в сенате, чтобы изменить филибастер», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что при нынешнем положении дел понадобятся голоса ещё двоих законодателей.

Байден подчеркнул, что на промежуточных выборах в ноябре американцам не стоит голосовать за республиканцев.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

После этого несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против данного решения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить