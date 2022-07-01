Байден признал бессилие конгресса в вопросе права на аборты

Президент США Джо Байден признал, что конгресс бессилен перед процедурой проведения закона о праве на аборты.

По его словам, принятие законопроекта могут сорвать республиканцы через филибастер — тактику затягивания дебатов длинными выступлениями.

«Как я сказал вчера, филибастер не должен стоять на пути. Но сейчас у нас нет голосов в сенате, чтобы изменить филибастер», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что при нынешнем положении дел понадобятся голоса ещё двоих законодателей.

Байден подчеркнул, что на промежуточных выборах в ноябре американцам не стоит голосовать за республиканцев.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

После этого несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против данного решения.