В Италии зафиксировали более 400 случаев оспы обезьян

Количество зарегестрированных в Италии случаев оспы обезьян достигло 407, сообщил глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джанни Рецца.

«В Италии пока зарегистрировано 407 случаев с тенденцией к стабилизации», — говорится в заявлении Рецца.

Он также отметил, что ситуация с распространением вируса в стране находится под постоянным наблюдением.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.