The Jerusalem Post: «Сохнут» прорабатывает план по релокации московского офиса в Израиль
Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации», — говорится в материале.
Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».
Беседа по иску назначена на 28 июля.
Также стало известно, что Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».