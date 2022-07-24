The Jerusalem Post: «Сохнут» прорабатывает план по релокации московского офиса в Израиль

Еврейское агентство «Сохнут» разрабатывает секретный план по релокации своего офиса, расположенного в Москве, в Израиль.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Еврейское агентство тайно запустило план по переносу своих операций из России в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации», — говорится в материале.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».

Беседа по иску назначена на 28 июля.

Также стало известно, что Израиль направит в Россию правительственную делегацию с целью обсуждения вопроса о продолжении работы еврейского агентства «Сохнут».