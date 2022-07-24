Власти Запорожской области заявили, что у украинских беженцев на Западе изымают детей

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в западных странах у украинских беженцев, прибывших туда, начали изымать детей под надуманными предлогами.

«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе из Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей», — рассказал он РИА Новости.

Рогов отметил, что стало известно о 79 подобных случаях.

«Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или наоборот — быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка», — заявил он.

По словам Рогова, большинство таких случаев зафиксировано в Германии.

Ранее газета The Independent сообщала, что не менее десяти британцев, которых ранее осудили за педофилию, приезжали в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были дети.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявил, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.