The Independent: британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам
Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.
«Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины, среди которых были тысячи детей без родителей», — говорится в материале.
Отмечается, что мужчин после общения с правоохранительными органами попросили покинуть Польшу.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявил, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.