The Independent: британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом гумпомощи украинцам

Не менее десяти британцев, которых ранее осудили за педофилию, приезжали в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были дети.

Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.

«Британские педофилы приезжали в Польшу под предлогом оказания гуманитарной помощи беженцам с Украины, среди которых были тысячи детей без родителей», — говорится в материале.

Отмечается, что мужчин после общения с правоохранительными органами попросили покинуть Польшу.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявил, что в странах Европейского союза остаётся около 3,7 млн украинских беженцев, более 3 млн человек уже вернулись на Украину.