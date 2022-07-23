Лечащий врач заявил об улучшении здоровья заболевшего COVID-19 Байдена

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Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заболевшего коронавирусом, улучшается, но у него всё ещё есть симптомы болезни, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
Лечащий врач заявил об улучшении здоровья заболевшего COVID-19 Байдена
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«Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день (лечения) препаратом Paxlovid. Его состояние продолжает улучшаться», — говорится в отчёте О'Коннора.

По его словам, у президента всё ещё наблюдаются насморк, кашель и ломота в теле.

Уровень кислорода в крови Байдена сохраняется на хорошем уровне.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о последствиях перенесённого COVID-19.

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