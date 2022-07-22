В Белом доме рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена
- AP
- © Adam Schultz/The White House
Как говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, распространённом Белым домом, вчера Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, и его симптомы улучшились.
По словам доктора, вечером 21 июля у Байдена была температура около 37,4 градуса, он принял жаропонижающий препарат, после чего она больше не поднималась.
В числе сохраняющихся у Байдена симптомов названы слабость, насморк и периодический кашель.
Отмечается, что у него нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови.
21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.
По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.