В Белом доме рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена

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В Белом доме рассказали о состоянии заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-19) президента США Джо Байдена.
В Белом доме рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена
  • AP
  • © Adam Schultz/The White House

Как говорится в заявлении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, распространённом Белым домом, вчера Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, и его симптомы улучшились.

По словам доктора, вечером 21 июля у Байдена была температура около 37,4 градуса, он принял жаропонижающий препарат, после чего она больше не поднималась.

В числе сохраняющихся у Байдена симптомов названы слабость, насморк и периодический кашель.

Отмечается, что у него нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.

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