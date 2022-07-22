В Белом доме не видят необходимости во временной передаче власти из-за COVID-19 у Байдена

В Белом доме не видят необходимости во временной передаче власти от главы государства Джо Байдена вице-президенту Камале Харрис после выявления у него коронавируса.

Как пишет ТАСС, у пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга спросили, планируется ли подобная временная передача власти, если состояние Байдена ухудшится.

«У президента слабовыраженные симптомы. Он в состоянии заниматься делами американского народа из своей резиденции. И именно это сейчас имеет значение», — ответила пресс-секретарь.

Затем она покинула брифинг, не ответив на уточняющий вопрос, отсутствуют ли такие планы.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. У него слабовыраженные симптомы коронавируса.

По данным пула Белого дома, поездки Байдена отменены минимум на пять дней.

В ноябре 2021 года Байден передал свои полномочия Камале Харрис на время своего пребывания под анестезией в госпитале, где ему сделали колоноскопию.

После проведённой операции он вернулся к исполнению обязанностей главы государства.