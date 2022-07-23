Бывший офицер разведки США заявил о победе России над Западом

Россия одерживает политическую, экономическую и военную победу над Западом, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

«Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом — Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу», — сказал Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, движение России вперёд по всем трём направлениям ничто не сможет остановить.

Он также указал на неэффективность поставок американского оружия Украине.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.