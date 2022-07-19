Экс-офицер разведки США Коффлер заявила о невозможности победить Россию западным оружием

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Американское вооружение не поможет Украине победить Россию. Об этом в статье для Fox News заявила бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.
Экс-офицер разведки США Коффлер заявила о невозможности победить Россию западным оружием
  • РИА Новости

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы... потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — заявила Коффлер.

Она назвала нереалистичными цели украинских властей по возвращению уже освобождённых Россией территорий.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.

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