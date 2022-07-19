Экс-офицер разведки США Коффлер заявила о невозможности победить Россию западным оружием

Американское вооружение не поможет Украине победить Россию. Об этом в статье для Fox News заявила бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер.

«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы... потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — заявила Коффлер.

Она назвала нереалистичными цели украинских властей по возвращению уже освобождённых Россией территорий.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.