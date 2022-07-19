Экс-офицер разведки США Коффлер заявила о невозможности победить Россию западным оружием
- РИА Новости
«Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы... потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской», — заявила Коффлер.
Она назвала нереалистичными цели украинских властей по возвращению уже освобождённых Россией территорий.
9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».
При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.