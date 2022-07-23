Политолог Бальбек прокомментировал заявление Орбана о безуспешности антироссийских санкций

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.
Политолог Бальбек прокомментировал заявление Орбана о безуспешности антироссийских санкций
  • AP

По словам эксперта, Россия обладает огромными ресурсами, которые позволяют ей выживать в условиях беспрецедентного экономического давления и развивать собственную экономику.

«Коллективный Запад только сейчас начал понимать, что большую часть своих ресурсов он покупал у России. И выяснилось, что без российских энергоносителей, продовольствия и удобрений экономические локомотивы Западной Европы оказались у края финансовой пропасти», — пояснил Бальбек.

Опытные европейские политики, одним из которых является Виктор Орбан, осознают заведомо неудачный исход «санкционной войны» с Россией, считает специалист.

«Именно поэтому венгерский премьер пошёл наперекор коллегам по ЕС: Венгрия не самая богатая страна Европы, и перспектива стать ещё беднее не радует», — заключил политолог.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что санкции не пошатнули Россию.

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