Balkan Insight: жители польского Бранева заявили о снижении доходов из-за санкций

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Жители польского приграничного города Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщает издание Balkan Insight.
Balkan Insight: жители польского Бранева заявили о снижении доходов из-за санкций
  • AFP

«Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешёвым бензином», — говорится в материале.

Отмечается, что после решения властей ЕС ввести санкции в отношении России роль города в транзите российского угля резко снизилась.

Как сообщил глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко, сотрудникам сократили зарплату на 30%.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля.

Моравецкий созвал совещание по вопросу дефицита угля. 

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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