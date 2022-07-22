Balkan Insight: жители польского Бранева заявили о снижении доходов из-за санкций

Жители польского приграничного города Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

«Терминалы, разгружающие российский уголь, давали стабильные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Россияне ездили за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешёвым бензином», — говорится в материале.

Отмечается, что после решения властей ЕС ввести санкции в отношении России роль города в транзите российского угля резко снизилась.

Как сообщил глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко, сотрудникам сократили зарплату на 30%.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля.

Моравецкий созвал совещание по вопросу дефицита угля.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.