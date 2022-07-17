Премьер Польши Моравецкий признал наличие проблем с поставками угля

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RT
Польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что Польша вскоре столкнётся с проблемой доступности угля. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер Польши Моравецкий признал наличие проблем с поставками угля
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Как пишет агентство, Моравецкий посетил Щецинский район, где местные жители задали ему вопрос, почему в районе из трёх складов угля работает только один, предлагающий топливо по 2,9 тыс. злотых (примерно $620) за тонну.

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведёт к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы в других частях страны тоже доходят до меня: на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале», — ответил премьер-министр.

Самая большая проблема — в том, что «вообще нет угля в достаточном количестве», добавил он.

Моравецкий пояснил, что уголь для печей в Польшу поставляли в последние годы из России.

«Государственным компаниям было предложено заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, по всему миру. Чтобы корабли с углём плыли в Польшу», — добавил премьер.

С доступностью угля у Польши будет «много проблем в ближайшие недели, месяцы», считает Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии, в частности к углю, и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса.

Вместе с тем в Польше заявили о намерении продолжать развивать угольную энергетику, несмотря на тренды, которые наблюдаются в Евросоюзе.

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