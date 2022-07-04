Премьер Польши Моравецкий: ЕС нужно отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса

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Евросоюзу следует временно вернуться к использованию традиционных источников энергии и отказаться от зелёной энергетики на фоне энергокризиса. Об этом в статье для Financial Times заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Зелёный переход не может быть осуществлён за счёт базовой безопасности (Евросоюза. — RT). И если ситуация вынуждает нас к этому, то мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии», — заявил Моравецкий.

По его словам, краткосрочный возврат к использованию угля может быть необходимым условием сохранения сильного европейского общества в условиях инфляции, угрозы нехватки топлива и роста цен на электроэнергию в регионе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN заявил, что «вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что антироссийские санкции покончили с зелёным переходом, так как для манипулирования рынком он больше не нужен.

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