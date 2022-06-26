Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов для стран G7
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«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил он в интервью телеканалу CNN.
Джонсон отметил, что заменить российские энергоносители в краткосрочной перспективе можно поставками из других источников.
В долгосрочной же перспективе необходимо работать над зелёной энергетикой, выразил уверенность британский премьер.
Джонсон рассказал, что Великобритания планирует развивать ветровую энергетику и каждый год строить по ядерному реактору.
Ранее издание The New York Times писало, что США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.
Издание со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса констатировало, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства.