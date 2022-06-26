Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов для стран G7

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN заявил, что «вечеринка» углеводородов из России для стран G7 закончилась.
Джонсон заявил об окончании «вечеринки» российских углеводородов для стран G7
  • AP

«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Джонсон отметил, что заменить российские энергоносители в краткосрочной перспективе можно поставками из других источников.

В долгосрочной же перспективе необходимо работать над зелёной энергетикой, выразил уверенность британский премьер.

Джонсон рассказал, что Великобритания планирует развивать ветровую энергетику и каждый год строить по ядерному реактору.

Ранее издание The New York Times писало, что США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.

Издание со ссылкой на вице-президента фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса констатировало, что экономика западных стран оказалась более уязвимой, чем предполагали их правительства. 

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