Der Westen: продуктовая сеть Edeka переименовала мороженое «Московское» в «Киевское»

Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka приняла решение переименовать мороженое «Московское» в «Киевское».

Об этом пишет немецкое издание Der Westen.

В материале сказано, что сеть таким образом намерена выразить солидарность с Украиной.

«Сэндвич-мороженое «Московское» теперь будет называться «Киевским»», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что мороженое с новым названием, которое напечатано поверх зачёркнутого предыдущего, уже можно найти в магазинах.

В конце мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что, по поступающим данным, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую.