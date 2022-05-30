СВР: Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что, по поступающим данным, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую.

«Администрация президента Эммануэля Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица», — приводит заявление СВР РИА Новости.

В разведке рассказали, что такой шаг якобы должен отразить так называемый «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».

Также в СВР считают, что такое «постыдное предложение» Парижа является «по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве».

Ранее в МИД России заявили, что позиция посла Израиля на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц в Киеве вызывает недоумение.

По информации министерства, 27 апреля израильский дипломат обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках «дерусификации» переименовать ряд киевских улиц в честь украинских «праведников мира», которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны.