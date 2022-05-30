СВР: Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что, по поступающим данным, мэрия Киева рассматривает обращение властей Франции о переименовании Московской улицы в украинской столице в улицу Шарля де Голля, Парижа или Французскую.
СВР: Париж предложил переименовать Московскую улицу в Киеве в честь Франции
  • Gettyimages.ru

«Администрация президента Эммануэля Макрона предлагает киевским властям на выбор три возможных варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица», — приводит заявление СВР РИА Новости.

В разведке рассказали, что такой шаг якобы должен отразить так называемый «беспрецедентный уровень особых отношений между странами».

Также в СВР считают, что такое «постыдное предложение» Парижа является «по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве».

Ранее в МИД России заявили, что позиция посла Израиля на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц в Киеве вызывает недоумение.

По информации министерства, 27 апреля израильский дипломат обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках «дерусификации» переименовать ряд киевских улиц в честь украинских «праведников мира», которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить