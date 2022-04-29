МИД России: инициатива посла Израиля о переименовании улиц Киева вызывает недоумение

Позиция посла Израиля на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц в Киеве вызывает недоумение, заявили в российском МИД.

В ведомстве напомнили, что 27 апреля израильский дипломат обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках «дерусификации» переименовать ряд киевских улиц в честь украинских «праведников мира», которые спасали евреев в годы Великой Отечественной войны.

«Вызывает недоумение позиция официального представителя государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память «людей, спасавших евреев в годы холокоста»... И ни слова о том, за счёт чего это предполагается сделать», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что в годы ВОВ массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при содействии местных националистов и коллаборационистов из ОУН-УПА* и боевиков дивизии СС «Галичина», которых сегодня восхваляют в Киеве.

«Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в холокосте», — добавила Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).