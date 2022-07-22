Белый дом объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму до $175 млн

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В Вашингтоне объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на сумму до $175 млн.
Белый дом объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму до $175 млн
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

За день до этого представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

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