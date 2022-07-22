Лавров приветствовал, что США и ЕС прекратили препятствовать «продуктовой сделке»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отрадным то, что США и Евросоюз прекратили препятствовать «продуктовой сделке».

Он прокомментировал подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии со стороны России вывозу украинского зерна.

«Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей», — сказал Лавров.

Министр добавил, что использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр является «неприемлемым и бесчеловечным».

Также Лавров заявил, что Москва и впредь будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности.