Экс-депутат бундестага Ойме назвал основные проявления дискриминации русских в Германии

Экс-депутат бундестага Ульрих Ойме в беседе с RT рассказал об основных проявлениях дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных в Германии.

По словам Ойме, было получено 210 обращений «с изложением конкретных случаев дискредитации и русофобии».

«Из этих обращений было выделено 40 для приоритетного рассмотрения ассоциацией. Девяти происшествиям дан статус правовой поддержки», — подчеркнул собеседник RT.

Он также отметил, что проявления русофобии в Германии можно разделить на три категории: нарушение трудового законодательства, хулиганство и телесные повреждения, а также конфликты в учебных заведениях.

«Отдельно нужно отметить сговор банков, отказывающих в обслуживании клиентских счетов физическим и юридическим лицам», — отметил Ульрих Ойме.

Ранее стало известно, что в Германии создали некоммерческую организацию по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В НКО будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.