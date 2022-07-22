Экс-депутат бундестага Ойме назвал основные проявления дискриминации русских в Германии

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Экс-депутат бундестага Ульрих Ойме в беседе с RT рассказал об основных проявлениях дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных в Германии.
Экс-депутат бундестага Ойме назвал основные проявления дискриминации русских в Германии
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Trutschel

По словам Ойме, было получено 210 обращений «с изложением конкретных случаев дискредитации и русофобии».

«Из этих обращений было выделено 40 для приоритетного рассмотрения ассоциацией. Девяти происшествиям дан статус правовой поддержки», — подчеркнул собеседник RT.

Он также отметил, что проявления русофобии в Германии можно разделить на три категории: нарушение трудового законодательства, хулиганство и телесные повреждения, а также конфликты в учебных заведениях.

«Отдельно нужно отметить сговор банков, отказывающих в обслуживании клиентских счетов физическим и юридическим лицам», — отметил Ульрих Ойме.

Ранее стало известно, что в Германии создали некоммерческую организацию по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В НКО будут оказывать юридическую помощь русскоязычным жителям, которые столкнулись с несправедливостью из-за их национальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить