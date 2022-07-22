Подпавший под санкции ЕС гендиректор УГМК Козицын оставил свою должность

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Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын покинул свой пост после введения санкций со стороны Евросоюза. Новым гендиректором стал председатель совета директоров УГМК Эльфат Исмагилов.
Подпавший под санкции ЕС гендиректор УГМК Козицын оставил свою должность
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Генеральным директором ОАО «УГМК» назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО «УГМК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о смене гендиректора направлено на сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

3 июня ЕС включил генерального директора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в санкционный список.

Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».

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