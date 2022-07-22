Подпавший под санкции ЕС гендиректор УГМК Козицын оставил свою должность

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын покинул свой пост после введения санкций со стороны Евросоюза. Новым гендиректором стал председатель совета директоров УГМК Эльфат Исмагилов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Генеральным директором ОАО «УГМК» назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО «УГМК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о смене гендиректора направлено на сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках.

21 июля Евросоюз ввёл санкции против более 50 физических и юридических лиц из России.

В седьмой пакет санкций ЕС вошёл запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота из России.

Также в него включены Сбербанк и мотоклуб «Ночные волки».

3 июня ЕС включил генерального директора группы компаний «Яндекса» Аркадия Воложа в санкционный список.

Позднее стало известно, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса».