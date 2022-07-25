ЕС направит €7,7 млн на реализацию соглашения о партнёрстве с Арменией
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Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству собирается выделить финансирование для содействия реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (CEPA).
«Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — отмечается в документе.
Вместе с тем армянским государственным ведомствам будет оказана дополнительная поддержка в мониторинге CEPA.
Кроме того, как отмечается в документе, проект будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении.
Программа рассчитана на четыре года. Объём финансирования составит €7,7 млн.
Ранее Еврокомиссия планировала выделить €2 млн на информационно-коммуникационную поддержку европейской делегации в Боснии и Герцеговине.