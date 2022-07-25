ЕС направит €7,7 млн на реализацию соглашения о партнёрстве с Арменией

Еврокомиссия намерена профинансировать проект по реализации и мониторингу соглашения о партнёрстве с Арменией. В частности, планируется оказать поддержку Еревану в процессе проведения реформ. С документом ознакомился RT.

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству собирается выделить финансирование для содействия реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС (CEPA).

«Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации», — отмечается в документе.

Вместе с тем армянским государственным ведомствам будет оказана дополнительная поддержка в мониторинге CEPA.

Кроме того, как отмечается в документе, проект будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении.

Программа рассчитана на четыре года. Объём финансирования составит €7,7 млн.

Ранее Еврокомиссия планировала выделить €2 млн на информационно-коммуникационную поддержку европейской делегации в Боснии и Герцеговине.