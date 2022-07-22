Глава британской МI6 заявил, что из Европы выслали половину «российских разведчиков»

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С начала российской спецоперации на Украине из европейских стран выслали «половину российских разведчиков», которые якобы работали под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур.

«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчётам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием», — приводит газета The Guardian его слова.

Мур считает, что высылка серьёзно «сократила возможности Кремля вести шпионаж».

В июне стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников посольства России.

Позднее отправленный в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не он единолично принимал решение о высылке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что решение Софии объявить сотрудников российского посольства персонами нон грата было принято по заказу внешних сил.

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