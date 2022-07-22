Глава британской МI6 заявил, что из Европы выслали половину «российских разведчиков»
«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчётам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием», — приводит газета The Guardian его слова.
Мур считает, что высылка серьёзно «сократила возможности Кремля вести шпионаж».
В июне стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников посольства России.
Позднее отправленный в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не он единолично принимал решение о высылке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что решение Софии объявить сотрудников российского посольства персонами нон грата было принято по заказу внешних сил.