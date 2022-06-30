Премьер Болгарии Петков заявил, что не сам принял решение о высылке российских дипломатов

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Отправленный в отставку премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не он единолично принимал решение о высылке 70 дипломатических и технических сотрудников российских диппредставительств из страны.
Премьер Болгарии Петков заявил, что не сам принял решение о высылке российских дипломатов
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Об этом информирует агентство БТА.

По его словам, решение о высылке «исходило не от него, но было основано на трёх докладах государственного агентства национальной безопасности».

Также он заявил, что Министерство иностранных дел Болгарии подготовило отчёт по данному вопросу, а правительственный совет безопасности принял решение.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что не знал о решении выслать из страны 70 сотрудников российских дипломатических миссий.

29 июня в Софии объявили, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства.

До этого парламент Болгарии объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

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