Французский экономист Руж напомнил ЕС об уроках блокады Англии в 1806 году
«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырьё и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», — написал он в статье для Le Figaro.
Руж добавил, что Британия в условиях блокады наладила торговлю с заокеанскими странами.
Ранее банкир из Франции Филипп Виллен заявил, что санкции в отношении России, которая является важным поставщиком энергоресурсов, ведут Евросоюз к гибели.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельхозпродукцию и углеводороды на мировых рынках.