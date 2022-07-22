Французский экономист Руж напомнил ЕС об уроках блокады Англии в 1806 году

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Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж, говоря об антироссийских санкциях Евросоюза, напомнил о серьёзных последствиях континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году.

«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырьё и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», — написал он в статье для Le Figaro.

Руж добавил, что Британия в условиях блокады наладила торговлю с заокеанскими странами. 

Ранее банкир из Франции Филипп Виллен заявил, что санкции в отношении России, которая является важным поставщиком энергоресурсов, ведут Евросоюз к гибели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские меры Евросоюза способствуют росту цен на сельхозпродукцию и углеводороды на мировых рынках.

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