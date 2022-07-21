Банкир из Франции заявил, что антироссийские санкции ведут ЕС к гибели

Санкции в отношении России, которая является важным поставщиком энергоресурсов, ведут Евросоюз к гибели. Об этом пишет в статье для Le Figaro банкир из Франции Филипп Виллен.

Он выразил возмущение тем, что власти западных стран не посоветовались с гражданами и представителями бизнеса по вопросам введения санкций.

По словам Виллена, цены на энергоресурсы выросли, что привело к увеличению расходов на отопление и транспорт для жителей ЕС.

Банкир обвинил чиновников Европейского центрального банка во лжи. По его мнению, они представляют ситуацию с инфляцией в Евросоюзе как перегрев из-за проведения недостаточно жёсткой монетарной и бюджетной политики.

Виллен отметил, что дебаты общества и бизнеса помогут противостоять политике «слепых еврократов», которые ведут страны Запада к гибели.

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен заявила о возможности подорожания нефти в том случае, если не будет введено ограничение цен на российскую нефть.

МИД России предупредил, что антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, Россия не станет поставлять нефть на мировой рынок, если по итогам обсуждаемых странами G7 ограничений на цену она окажется ниже затрат на добычу.