В Анкаре заявили, что документ по решению проблемы с украинским зерном подпишут 22 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Генсек ООН Антониу Гутерреш 22 июля подпишут в Стамбуле документ по разрешению проблемы экспорта украинского зерна.

«Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и Генсек ООН», — сообщили РИА Новости в администрации турецкого президента.

Как пишет ТАСС, на церемонии будут участвовать представители России и Украины.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, открытие зернового коридора для поставок по морю зерна и сельхозпродукции с Украины ожидается в ближайшие дни.