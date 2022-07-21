В США рассматривают возможность купить до 480 РСЗО HIMARS

ВС США рассматривают возможность приобретения до 480 РСЗО HIMARS, следует из данных на сайте американского правительства.

Как сообщает РИА Новости, Вашингтон может купить от 120 до 480 указанных систем залпового огня разных модификаций.

Именно эти РСЗО США поставляют на Украину в качестве военной помощи.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.