В США рассматривают возможность купить до 480 РСЗО HIMARS
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Как сообщает РИА Новости, Вашингтон может купить от 120 до 480 указанных систем залпового огня разных модификаций.
Именно эти РСЗО США поставляют на Украину в качестве военной помощи.
9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.
При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.