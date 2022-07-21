МИД России: действия Молдавии по блокаде Приднестровья грозят разморозить конфликт

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Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут спровоцировать разморозку конфликта, чего нельзя допустить, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД России: действия Молдавии по блокаде Приднестровья грозят разморозить конфликт
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен ещё больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат заявил о том, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

В начале июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно. Он подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».

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