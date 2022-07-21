МИД России: действия Молдавии по блокаде Приднестровья грозят разморозить конфликт

Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут спровоцировать разморозку конфликта, чего нельзя допустить, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен ещё больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат заявил о том, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

В начале июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.

Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно. Он подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».