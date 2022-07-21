МИД России: действия Молдавии по блокаде Приднестровья грозят разморозить конфликт
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«К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен ещё больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат заявил о том, что этого ни в коем случае нельзя допустить.
В начале июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна ведёт предварительные дискуссии со странами Евросоюза о поставках летальных вооружений.
Вместе с этим президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон отметил, что намерение Кишинёва получить оружие от Запада недальновидно. Он подчеркнул, что молдавское руководство должно чаще заботиться о сохранении нейтрального статуса страны, «чем готовить страну для войны».