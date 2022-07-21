Пекин призвал стороны конфликта на Украине к перемирию и переговорам

Пекин призывает участников конфликта на Украине к незамедлительному прекращению огня и началу мирных переговоров, заявил посол КНР в США Цинь Ган.

«В том числе Россия, США и союзники по НАТО должны собраться, успокоиться и искать выход из сложившейся ситуации, основываясь на принципах, которые бы отвечали легитимным озабоченностям друг друга», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, мира и безопасности в Европе можно достичь только таким образом.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.