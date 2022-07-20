Боррель заявил, что ЕС выделил €500 млн на поддержку ВСУ

Евросоюз выделил пятый транш помощи для Украины на нужды армии в размере €500 млн, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Страны — члены ЕС согласились выделить пятый транш военной помощи в размере €500 млн для дальнейшей поддержки ВСУ», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, Евросоюз остаётся приверженным поддержке Украины вместе с партнёрами.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Кроме того, США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.