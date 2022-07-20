В США заявили о готовности «спросить с России за договорённости» с ООН по зерну

В США внимательно следят за договорённостями, которых могут достичь Россия и ООН по украинскому зерну, и готовы спросить с Москвы за них, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Я надеюсь (на успех переговоров. — RT)... Мы также будем следить за русскими и готовы спросить с России за договорённости, которых они достигнут с ООН», — цитирует её РИА Новости.

По словам постпреда США, в Вашингтоне положительно относятся к переговорному процессу, так как он позволит поставить на рынок 20 млн т украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на подписание меморандума по зерновому вопросу на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что турецкая сторона многое сделала для достижения договорённости по вывозу украинского зерна.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.