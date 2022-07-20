Депутат Морозов назвал «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС

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Дарья Ускова
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал согласование комитетом постоянных представителей Европейского союза седьмого пакета антироссийских санкций.
Депутат Морозов назвал «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
  • РИА Новости

«Это уже санкционные судороги, то есть стремление объявить санкции, ради самого факта демонстрировать нагнетание санкционного давления», — рассказал Морозов.

Как отметил парламентарий, санкционные инструменты Европейского союза исчерпаны, поэтому нанести России реальный ущерб невозможно.

«Хамская заморозка активов Сбербанка имеет скорее моральный эффект, в том смысле, что подтверждает откровенно бандитский характер этих санкций. И уж совсем нелепо смотрятся меры по аудиту и бухучету», — пояснил депутат.

По словам эксперта, воздействие седьмого пакета антироссийских санкций на экономику страны будет минимальным.

Ранее в ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций.

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