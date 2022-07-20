Аналитик Оленченко прокомментировал согласование ЕС седьмого пакета антироссийских санкций

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал согласование комитетом постоянных представителей Европейского союза седьмого пакета антироссийских санкций.
Аналитик Оленченко прокомментировал согласование ЕС седьмого пакета антироссийских санкций
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«Основное назначение принятых санкций — поддержать санкционный угар и санкционный накал», — сообщил Оленченко.

По мнению аналитика, Евросоюз утвердил новый пакет санкций для того, чтобы продемонстрировать украинской стороне приверженность курсу на оказание поддержки киевского режима.

«Этот пакет санкций нацелен на то, чтобы поддерживать настрой на продолжение военной фазы или военных действий», — добавил эксперт.

Специалист отметил, что в данной ситуации ЕС фактически «выступает рупором американской стратегической линии в отношении Украины и России».

Ранее в ЕС утвердили седьмой пакет антироссийских санкций.

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