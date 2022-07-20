Новые антироссийские санкции ЕС согласуют 21 июля

Новые антироссийские санкции будут согласованы 21 июля до 10:00, они вступят в силу после опубликования в официальном журнале, сообщила делегация председательствующей сейчас в Евросоюзе Чехии.

«Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10:00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС», — говорится в заявлении постпредства в Twitter.

Ранее комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал седьмой пакет антироссийских санкций.

Рестрикции включают запрет на золото, новые меры экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц.