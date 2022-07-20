ВОЗ: в мире выявлено почти 14 тысяч случаев заболевания оспой обезьян

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Всего в мире выявлено почти 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ: в мире выявлено почти 14 тысяч случаев заболевания оспой обезьян
  • РИА Новости

«Что касается оспы обезьян, то в этом году в ВОЗ поступили сообщения о почти 14 тыс. подтверждённых случаев заболевания из более чем 70 стран и территорий», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

Он уточнил, что на данный момент зарегистрировано пять смертей от заболевания, все летальные случаи зафиксированы в Африке.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

20 июля стало известно, что у заболевшего оспой обезьян россиянина прошёл инкубационный период.

Минздрав России направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

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