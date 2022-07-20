Роспотребнадзор: у заразившегося оспой обезьян россиянина прошёл инкубационный период

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У россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошёл инкубационный период, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Роспотребнадзор: у заразившегося оспой обезьян россиянина прошёл инкубационный период
  • РИА Новости

«У нас пока с вами один случай, официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы. Уже прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет», — сказал Горелов на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, которая в том числе подходит для профилактики оспы обезьян.

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