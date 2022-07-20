В Минобороны Португалии сообщили об отправке Украине 315 тонн военной помощи

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Министр национальной обороны Португалии Элена Каррейрас сообщила, что страна направила Украине 315 т оружия, боеприпасов и военного инвентаря.
В Минобороны Португалии сообщили об отправке Украине 315 тонн военной помощи
  • РИА Новости

«К настоящему моменту мы передали 315 т материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства, беспилотные летательные аппараты», — цитирует её ТАСС.

Каррейрас также подтвердила получение Киевом 14 бронетранспортёров MC-113, предоставленных ранее республикой.

В мае стало известно, что португальское правительство решило направить Киеву 15 гусеничных бронетранспортёров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц.

Первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет, как страны Запада поставляли киевским властям оружие, которое использовалось для ударов по мирным жителям.

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