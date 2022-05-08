SOL: Португалия направит Киеву 15 БТР и пять гаубиц

Португальское правительство решило направить Киеву 15 гусеничных бронетранспортёров M113A, купленных у США, а также пять буксируемых гаубиц. Об этом сообщило местное издание SOL со ссылкой на источник в Минобороны Португалии.

Отмечается, что указанные БТР находятся на вооружении национальной армии уже почти 30 лет. При этом со стороны США оказывалось давление, чтобы Португалия передала их Киеву, пишет издание.

Кроме того, Португалия передаст Киеву 50 радиоприёмников и другое лёгкое вооружение.

Ранее Das Erste писала, что Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.