В МИД Сирии позитивно оценили результаты трёхстороннего саммита в Тегеране

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад позитивно оценил итоги саммита лидеров России, Ирана и Турции, который прошёл в Тегеране во вторник, 19 июля.

«Сирия позитивно оценивает результаты трёхстороннего саммита в Тегеране», — передаёт ТАСС его слова в ходе пресс-конференции в Тегеране вместе с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Глава сирийского МИД также выразил благодарность иранской стороне за подготовку «сбалансированного заявления по итогам саммита, подтверждающего необходимость сохранения территориального единства Сирии».

Ранее российский президент Владмир Путин заявил о необходимости навсегда покончить с присутствием террористов в Сирии.

Путин провёл встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, а также с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.

19 июля Путин прибыл в Иран на саммит с участием иранского и турецкого коллег Ибрагима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана.