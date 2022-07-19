В Тегеране началась встреча лидеров России и Ирана Путина и Раиси
- AP
- © Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Об этом сообщает РИА Новости.
Как ожидается, лидеры двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Тегеран планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.
Также спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Москве рассчитывают, что трёхсторонний саммит в Иране стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата позволит решить проблему вокруг Сирии путём диалога.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Раиси астанинский процесс по Сирии.