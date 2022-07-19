В Тегеране началась встреча лидеров России и Ирана Путина и Раиси

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрагима Раиси началась в Тегеране.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, лидеры двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Тегеран планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.

Также спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Москве рассчитывают, что трёхсторонний саммит в Иране стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата позволит решить проблему вокруг Сирии путём диалога.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Ирана Ибрагимом Раиси астанинский процесс по Сирии.