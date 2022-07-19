Лаврентьев: Россия рассчитывает, что саммит в Иране позволит решить проблему вокруг САР

Российские власти рассчитывают, что трёхсторонний саммит в Иране стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках астанинского формата позволит решить проблему вокруг Сирии путём диалога.

Об этом в эфире Первого канала заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Российская Федерация прикладывает усилия для того, чтобы убедить турецкое руководство не прибегать к силовым методам решения назревших проблем, а решить постараться путём переговоров, путём диалога заинтересованных сторон», — цитирует его РИА Новости.

Лаврентьев выразил надежду, что трёхсторонний саммит в Тегеране будет содействовать развитию этой проблемы в нужном направлении политического диалога.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прибыл в Иран. В Тегеране состоится саммит с участием его иранского и турецкого коллег Ибрагима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана.