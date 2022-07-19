Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите с Раиси и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прибыл в Иран. В Тегеране состоится саммит с участием его иранского и турецкого коллег Ибрагима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Как отмечали в Кремле, на саммите планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии. Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите с Раиси и Эрдоганом Ожидается, что Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.