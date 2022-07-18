Кремль: Путин обсудит в Иране меры по ликвидации очага международного терроризма в Сирии

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На саммите в Иране с участием президента России Владимира Путина планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.
Кремль: Путин обсудит в Иране меры по ликвидации очага международного терроризма в Сирии
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

19 июля глава государства примет участие в трёхсторонней встрече президентов стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В частности, будут проведены переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В частности, имеется в виду обсудить комплекс мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение межсирийского мирного процесса и решение гуманитарных вопросов, включая проблематику постконфликтного восстановления», — сообщила пресс-служба Кремля.

Запланированы и отдельные двусторонние встречи.

Как ожидается, Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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