Кремль: Путин обсудит в Иране меры по ликвидации очага международного терроризма в Сирии

На саммите в Иране с участием президента России Владимира Путина планируется обсудить меры по окончательной ликвидации очага международного терроризма в Сирии. Об этом сообщили в Кремле.

РИА Новости

© Алексей Майшев

19 июля глава государства примет участие в трёхсторонней встрече президентов стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В частности, будут проведены переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «В частности, имеется в виду обсудить комплекс мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение межсирийского мирного процесса и решение гуманитарных вопросов, включая проблематику постконфликтного восстановления», — сообщила пресс-служба Кремля. Запланированы и отдельные двусторонние встречи. Как ожидается, Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.