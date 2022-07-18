Кремль: Путин обсудит в Иране меры по ликвидации очага международного терроризма в Сирии
- РИА Новости
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19 июля глава государства примет участие в трёхсторонней встрече президентов стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
В частности, будут проведены переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В частности, имеется в виду обсудить комплекс мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение межсирийского мирного процесса и решение гуманитарных вопросов, включая проблематику постконфликтного восстановления», — сообщила пресс-служба Кремля.
Запланированы и отдельные двусторонние встречи.
Как ожидается, Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.