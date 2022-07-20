SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной после аналогичного решения Киева

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Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева.
SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной после аналогичного решения Киева
  • Legion-Media

Об этом пишет SANA со ссылкой на источник в МИД САР.

В сообщении говорится, что в Дамаске считают, что Киев фактически разорвал отношения ещё в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов.

30 июня в МИД Украины сообщили о разрыве дипотношений с Сирийской Арабской Республикой (САР) из-за признания страной Луганской и Донецкой народных республик.

Также Киев заявил, что введёт санкции против юридических и физических лиц Сирии и торговое эмбарго.

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