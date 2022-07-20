SANA: Сирия разрывает дипотношения с Украиной после аналогичного решения Киева
- Legion-Media
Об этом пишет SANA со ссылкой на источник в МИД САР.
В сообщении говорится, что в Дамаске считают, что Киев фактически разорвал отношения ещё в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов.
30 июня в МИД Украины сообщили о разрыве дипотношений с Сирийской Арабской Республикой (САР) из-за признания страной Луганской и Донецкой народных республик.
Также Киев заявил, что введёт санкции против юридических и физических лиц Сирии и торговое эмбарго.