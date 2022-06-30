На Украине введут торговое эмбарго и санкции против физлиц и юрлиц Сирии

В связи с решением Дамаска признать независимость Донецкой и Луганской народных республик Киев введёт санкции против юридических и физических лиц Сирии и торговое эмбарго, заявили в МИД Украины.

«Украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

В МИД Украины заявили о разрыве дипотношений с Сирией из-за признания страной республик Донбасса.